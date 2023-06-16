В Севастополе украли 1,6 млн рублей при ремонте подстанции скорой помощи

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В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,6 млн рублей при текущем ремонте подстанции скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В июне-августе прошлого года Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заключил с индивидуальным предпринимателем четыре договора на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи №3. Этот объект находится на улице Бориса Михайлова. Бизнесмен должен был сделать ремонт в течение 15 рабочих дней. Предприниматель предоставил акты выполненных работ, и ему заплатили.

– В то же время, в соответствии с актом экспертного исследования, фактически работы завершены только на 30 %, – подчеркнули в прокуратуре.

Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

– Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, – добавили в надзорном ведомстве.