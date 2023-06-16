Инженер «Крымэнерго» предстанет перед судом за получение взятки и служебный подлог

В Евпатории осудят бывшего сотрудника госпредприятия «Крымэнерго» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории осудят бывшего сотрудника госпредприятия «Крымэнерго», который обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, инженер технического аудита Евпаторийского РЭС за взятку в 20 тысяч рублей закрыл глаза на срывы пломб на дверце щита учета и незаконное потребление электроэнергии в одном из торговых объектов.

– Он же неоднократно вносил недостоверные сведения в акты проверок о вводе в эксплуатацию электросчетчиков, не указывая сведения о несоответствии измерительного комплекса требованиям нормативных актов, а также в акты проверки о неучтенном потреблении, – добавили в надзорном ведомстве.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением передано в Евпаторийский городской суд.

Что касается предпринимателя-взяткодателя, он также ранее был осужден, отметили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50