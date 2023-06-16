В Крыму мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видеоролика, дискредитирующего ВС РФ

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России) Фото: Даниил ОПАРИН

Ленинский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который опубликовал на своей личной странице в соцсети видеоролик, дискредитирующий российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Рассмотрен материал в отношении гражданина РФ 1963 года рождения, уроженца Волынской области, который в социальной сети «Одноклассники» на своей странице разместил в публичном доступе видеоматериалы, содержащие материалы и текст направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, – говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России). Отмечается, что на суде мужчина пытался доказать, что видеоролик опубликовал не он, а его знакомый гражданин США.

Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.

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