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НовостиОбщество16 июня 2023 22:05

Погода на 17 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июня на Крымском полуострове вполне комфортная суббота.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Судаке +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +25…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +25…+28°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +23 …+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.

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