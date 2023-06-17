Погода на 17 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 июня на Крымском полуострове вполне комфортная суббота.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +24…+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +23…+24°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Судаке +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +25…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +25…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +25…+28°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +23 …+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +17…+22°.
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