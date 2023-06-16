Севастополец зарезал собутыльника из-за слов о женщинах

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В Севастополе 54-летнего местного жителя обвиняют в убийстве бывшего соседа 1955 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в марте. Севастополец пришел к бывшему соседу, живущему на улице Очаковчев. Изрядно выпив, мужчины поссорились. Поводом для конфликта послужили неуважительные высказывания в отношении знакомых им женщин.

– Обвиняемый взял нож и нанес им своему товарищу более 16 ударов, – рассказали в прокуратуре.

В результате пострадавший скончался. Обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось задержать. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд.