Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил крымских медицинских работников в преддверии их профессионального праздника. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– В преддверии Дня медицинского работника вручил государственные награды крымчанам, посвятившим себя спасению жизни и здоровья человека, – отметил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что труд медиков невозможно переоценить. Он назвал этих специалистов людьми с большим сердцем, которые готовы в любой момент прийти на помощь.

– Сегодня наши мужественные медики поддерживают бойцов, участвующих в спецоперации, – написал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что медработники трудятся вблизи линии фронта, спасают жизни раненых, а также помогают в восстановлении и реабилитации. Они работают вместе с коллегами из новых регионов нашей страны. Крымские медики помогают привести систему здравоохранения в соответствие с российскими стандартами.

Аксенов также подчеркнул, что модернизация сферы здравоохранения и поддержка медиков в Крыму продолжается. Глава республики добавил, что президент России Владимир Путин уделяет этим вопросам особое внимание.

– Республиканские органы власти стараются делать все для трудящихся в этой отрасли. Спасибо нашим медикам за службу и спасенные жизни! – написал Аксенов.