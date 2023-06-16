Фотовыставка «Жена героя» открылась в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе на улице Екатерининской открылась вторая фотовыставка в рамках Всероссийского проекта «Жена героя», сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

На выставке представлены фотопортреты женщин в форме своих родных - участников специальной военной операции.

– Первую выставку мы открыли в Гагаринском парке в мае. Это вторая. Я бы хотела поблагодарить нашего фотографа, потому что львиную часть работы на самом деле приходится на ее плечи. Благодаря ее глазам, благодаря ее рукам, благодаря ее чувству вкуса и стиля мы можем поймать все моменты, передать на полотно те эмоции, которые мы видим в наших героинях, – приводит пресс-служба мэрии слова организатора выставки Алены Лабунец.

Ранее КП-Крым писала, что в Массандровском дворце 17 июня откроются две фотовыставки, посвященные двум представителям Дома Романовых – последнему российскому императору Николаю II и его матери Марии Федоровне. Обе выставки открывают для посетителей малоизвестные страницы отечественной истории

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