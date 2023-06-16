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НовостиПроисшествия16 июня 2023 13:33

В Крыму спасли повредившего ключицу скейтбордиста

Инцидент произошел в Судаке
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В пятницу, 16 июня, в Судаке мужчина упал со скейтборда и повредил ключицу, пострадавшему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в районе пляжа «Ракета». Мужчина ехал по береговой линии на скейтборде и в какой-то момент упал. В результате пострадавший получил травму ключицы. На место прибыли спасатели. При помощи вакуумного матраца мужчине провели иммобилизацию. Далее пострадавшего на служебной машине увезли в больницу.