Метеорологи фиксируют изменение климата в Крыму

Метеорологи фиксируют изменения климата в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи фиксируют изменения климата в Крыму: весны на полуострове стали холоднее, а осенний период, напротив, теплее. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

– Я согласна, что происходит изменение климата. За много лет работы в Крыму я это замечаю. Мы видим, что у нас стали более холодные весны и более теплый осенний период. А в связи с изменением климата изменились и синоптические процессы, – отметила Любецкая.

Она уточнила, что из-за климатических изменений фронтальные разделы, которые определяют погоду на полуострове, перемещаются не так, как раньше. Меняется сама физика атмосферы, появляются другие закономерности, добавила специалист.

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