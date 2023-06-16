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НовостиОбщество16 июня 2023 14:17

В Джанкойском районе появился мурал, посвященный участникам СВО

Мурал украсил стелу на въезде в село Новостепное
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Стелу на въезде в село Новостепное Джанкойского района Крыма украсил мурал, посвященный участникам специальной военной операции.

– В Джанкойском районе создали мурал, посвященный бойцам специальной военной операции. Полотном для картины стала стела на въезде в село Новостепное, – передает «Крым 24».

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

Напомним, недавно патриотический мурал появился на фасаде многоэтажки в Евпатории. Художники изобразили русскую девушку в национальном костюме, окруженную лебедями.

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