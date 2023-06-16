В Евпатории из-за аварии на электросетях нарушено водоснабжение

В Евпатории из-за аварии на электросетях оказалась обесточена водонасосная станция
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Евпатории из-за аварии на электросетях оказалась обесточена водонасосная станция (ВНС), ее перевели на резервный источник питания. Об этом 16 июня сообщается в официальном телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».
– В связи с аварией на сетях РЭС обесточена ВНС 2-го подъема <...> ВНС переведена на резервный источник питания. Насосное оборудование уже запущено, – говорится в сообщении.
Восстановить водоснабжение обещают в течение часа.
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