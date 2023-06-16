В Евпатории с 17 июня возобновится движение трамвая №2

В Евпатории с 17 июня будет возобновлено движение трамваев по маршруту №2 Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Евпатории с 17 июня будет возобновлено движение трамваев по маршруту №2. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

– С 17 июня возобновляет движение трамвай по маршруту №2, – написала градоначальница в своем телеграм-канале.

Трамваи будут ходить от остановки «Ул. Фрунзе» до микрорайона «Спутник-2». Часть улицы Кирова перекрыта, потому остановка «Ул. Фрунзе» будет конечной.

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