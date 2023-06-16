Балицкий: паромное сообщение между Бердянском и Крымом планируется наладить до конца года

Первые паромы между Херсонской областью и Крымом планируется запустить до конца текущего года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Первые паромы между Херсонской областью и Крымом планируется запустить до конца текущего года. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, его слова передает РИА Новости Крым.

– До конца года планируем запустить первые паромы из Бердянска на Крым, на Керчь и таким образом осваивать Азовское море. Также планируем из порта Бердянск запустить [пассажирский теплоход на подводных крыльях] «Комету», чтобы она ходила на юг Крыма, – сказал Балицкий журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в марте Евгений Балицкий сообщил, что власти Херсонской области обсуждают с Минтрансом РФ запуск паромного сообщения между Бердянском и Керчью, включая и пассажирские рейсы.

В конце марта министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что порты Бердянска и Мариуполя включены в Реестр морских портов России, теперь в стране насчитывается 63 морских порта.

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