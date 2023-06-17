В Севастополе построят многофункциональный морской терминал

В Севастополе появится новый морской терминал Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе появится новый морской терминал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– На Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение между правительством Севастополя и ООО «Морской инжиниринговый технополис «Си Мейкер». Вместе с компанией мы будем совместно реализовывать инвестиционный проект по строительству многофункционального морского терминала в Севастополе. <...> Инвестиции в экономику Севастополя благодаря реализации проекта составят более 1,5 млрд рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

Проект предполагает создание морского терминала, включающего в себя два комплекса – по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на ПМЭФ-2023 республика подписала соглашения и меморандумы на 209 млрд рублей. Среди самых масштабных проектов он назвал создание туристического кластера в Ленинском районе, объем инвестиций составит 110 млрд рублей. Кроме того, за 55 млрд в Симферополе построят жилой комплекс. Еще 408 млн инвестируют в возведение завода по утилизации медицинских отходов. В Феодосии планируют построить завод по выпуску полиэтиленовых труб, объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

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