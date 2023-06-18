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НовостиОбщество17 июня 2023 22:28

Погода на 18 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до +19…+22°.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+22°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июня на Крымском полуострове пройдет относительно спокойно.

- Ожидается неустойчивый характер погоды, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с, тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+27°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +23…+25°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Судаке +25…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +25…+27°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +25…+28°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +22 …+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +19…+22°.

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