НовостиОбщество 17 июня 2023 22:28

Погода на 18 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 июня 2023 года в Крыму и Севастополе