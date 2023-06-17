В Крыму спасли туриста, почувствовавшего себя плохо в районе горы Сокол

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Вечером 16 июня крымские спасатели оказали помощь туристу, которому стало плохо в районе горы Сокол под Судаком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:10. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники горной поисково-спасательной части. Совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-спас» они отыскали мужчину и с помощью альпинистского снаряжения доставили его к автомобилю скорой помощи.

– Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано пять человек личного состава и две единицы техники, – добавили в чрезвычайном ведомстве.

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