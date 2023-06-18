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НовостиОбщество18 июня 2023 8:20

Гоцанюк и Афнасьев проверили качество уборки в Симферополе

Об этом премьер-министр написал у себя на официальной странице «Вконтакте»
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: vk.com/yuriygozanyukrk

Фото: vk.com/yuriygozanyukrk

Накануне премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк вместе с главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым провел рейд по местам уборки территории. Об этом он сообщил у себя на официальной странице «Вконтакте».

- Пообщались с жителями, уборщиками территорий. В Симферополе уборка ведется повсеместно, как механизированная, так и ручным способом. Есть четкое разграничение по территориям: каждый знает свою зону ответственности и выполняет поставленные задачи, —отметил премьер-министр.

По его словам, все задачи, которые были поставлены ранее главой Крыма, должны быть выполнены каждым руководителем городов и районов полуострова.