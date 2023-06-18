Где в Севастополе можно поставить машину на парковку

Оплатить место можно сразу несколькими способами
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Этим летом в Севастополе платные парковки для машин работают сразу в двух районах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Так, в городе-герое заплатить за стоянку автомобиля можно в центральной части Севастополя и в Балаклаве. В центре парковки работают с 8 утра и до 8 вечера. Стоимость стоянки в час обойдется в 35 рублей. Однако в выходные дни эти места бесплатны.
В Балаклаве время работы стоянки больше на два часа – они работают до 22:00. Час парковки стоит 50 рублей.
Также в департаменте транспорта Севастополя добавили, что оплатить место можно сразу несколькими способами. Для удобства водители могут использовать
мобильное приложение ruparking, сайт sevparking.ru в личном кабинете, через СМС на номер 7878 и через платежные терминалы Payberry.