Поезд Симферополь – Адлер сформируют только из купейных вагонов

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд, который будет ходить из Симферополя в Адлер, в начале осени будет состоять только из купейных вагонов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Так, в каждом вагоне для пассажиров будет доступен душ, питьевая горячая и холодная вода, несколько розеток и и USB-разъемов для зарядки, а также индивидуальные сейфы.

Проехаться на новом составе поезда в Адлер можно будет уже 14 сентября из крымской столицы, а 15 сентября – из Адлера. Поезд Рейс отправится из Симферополя в 16:50 и прибудет в Адлер в 12:34 на следующий день. В обратную сторону он поедет из Адлера в 16:42 и прибудет в Симферополь через сутки в 10:20.