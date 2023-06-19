Севастополь возглавил топ-10 популярных направлений для наблюдения за облаками

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь занял первое место в рейтинге мест, где лучше всего любоваться облаками.

Дело в том, что в честь дня наблюдения за облаками, который отмечается 19 июня, эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ сопоставили экологические данные и статистику туристических заявок, а затем обнародовали десятку самых лучших мест, где красивое и чистое небо.

Как говорилось выше, лидер - Севастополь. На втором - Кисловодск, на третьем - Красная Поляна.

И так, топ-10 самых популярных направлений для наблюдения за облаками летом (средняя стоимость в рублях ночи):

Севастополь, 3368

Кисловодск, 2690

Красная Поляна, 4037

Петрозаводск, 4096

Псков, 2178

Горячий Ключ, 2440

Чемал, 3607

Владикавказ, 2571

Кострома, 2484

Астрахань, 2102.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50