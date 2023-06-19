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НовостиОбщество19 июня 2023 5:21

Севастополь возглавил топ-10 популярных направлений для наблюдения за облаками

В городе-герое красивое и чистое небо
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь.

Севастополь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь занял первое место в рейтинге мест, где лучше всего любоваться облаками.

Дело в том, что в честь дня наблюдения за облаками, который отмечается 19 июня, эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ сопоставили экологические данные и статистику туристических заявок, а затем обнародовали десятку самых лучших мест, где красивое и чистое небо.

Как говорилось выше, лидер - Севастополь. На втором - Кисловодск, на третьем - Красная Поляна.

И так, топ-10 самых популярных направлений для наблюдения за облаками летом (средняя стоимость в рублях ночи):

Севастополь, 3368

Кисловодск, 2690

Красная Поляна, 4037

Петрозаводск, 4096

Псков, 2178

Горячий Ключ, 2440

Чемал, 3607

Владикавказ, 2571

Кострома, 2484

Астрахань, 2102.

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