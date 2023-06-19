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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:49

На пожаре в Севастополе погибли два человека

Тела обнаружили в гараже
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В воскресенье, 18 июня, в Севастополе горел гараж, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 22.39 в Гагаринском районе. Неподалеку от улицы Мечникова загорелся мусор. Огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи. Спустя час открытое горение было устранено. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

– В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи, к сожалению, был констатирован факт их гибели, – сообщили в МЧС.