На пожаре в Севастополе погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В воскресенье, 18 июня, в Севастополе горел гараж, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 22.39 в Гагаринском районе. Неподалеку от улицы Мечникова загорелся мусор. Огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи. Спустя час открытое горение было устранено. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

– В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи, к сожалению, был констатирован факт их гибели, – сообщили в МЧС.