В Крыму объявили штормовое предупреждение на 19 июня

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В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на понедельник, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в южных, центральных и восточных районах, а также в горах. На полуострове ожидаются сильные ливни, грозы и крупный град. Скорость ветра будет достигать 20-25 м/с.

– На малых реках северного предгорья и ЮБК ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, – сообщили в МЧС.