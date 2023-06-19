Устроивший смертельное ДТП крымчанин пойдет под суд

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Джанкойском районе 44-летнего жителя Крыма обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале. Обвиняемый ехал за рулем грузовика MAN. Неподалеку от села Придорожное водитель врезался в Nissan Qashqai. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции. В салоне легковушки находились два человека.

– В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Qashqai скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Джанкойский районный суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.