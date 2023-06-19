Развожаев предупредил севастопольцев об учениях флота 19 июня

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В понедельник, 19 июня, в Севастополе пройдут учения Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Рзвожаев.

По его словам, учения состоятся на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте. Ожидается, что эти мероприятия будут проходить ориентировочно до часа дня. Губернатор подчеркнул, что флот будет проводить тренировку расчетов противоподводно-диверсионной обороны с практической стрельбой.

– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.