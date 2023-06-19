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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:49

СК проводит проверку по факту пожара с двумя погибшими в Севастополе

Названа предварительная причина трагедии
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Татьяна Коркина

Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара с двумя погибшими, который произошел в воскресенье, 19 июня, в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 22.39 в Гагаринском районе. Неподалеку от улицы Мечникова загорелся мусор. Огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи. Спустя час открытое горение было устранено. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В одном из гаражей обнаружили тела двух погибших.

В СК отметили, что оба покойных – мужчины. По факту случившегося проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия.

– Предварительно установлено, что возгорание возникло внутри гаража вследствие неправильной эксплуатации бытовых приборов, – отметили в СК.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства пожара.