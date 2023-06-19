В довыборах в Симферопольском районе приняли участие 15 тысяч человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В дополнительных выборах депутата Госсовета Крыма в Симферопольском районе приняли участие более 15 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Избиркома Михаил Малышев.

Дополнительные выборы депутата Госсовета по Добровскому одномандатному округу №20 прошли с 16 по 18 июня.

– По состоянию на 18:00 [18 июня] в голосовании принял участие 15 101 избиратель, – рассказал Малышев в эфире «Радио Крым».

По его словам, явка превысила 22%. Руководитель Избиркома отметил, что за выборами наблюдали 122 наблюдателя. Малышев добавил, что никаких жалоб или обращений по поводу голосования не поступало.

Для проведения дополнительных выборов было открыто 42 участка в восьми сельских поселениях Симферопольского района. В довыборах участвовали пять кандидатов от региональных отделений партий «Единая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» и КПРФ.