Из Крыма в зону СВО отправили новую партию гуманитарного груза

Фото: пресс-служба главы Крыма

Из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили новую партию гуманитарного груза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, военнослужащие получат одежду, карематы, средства гигиены и продукты питания. Бойцам также передали инструменты, портативные газовые плиты и электрокабели.

– Работа тыла по сбору и отправке гуманитарной помощи будет продолжена, – заверил Аксенов.

Напомним, из Ялты в Херсонскую область отправилась партия гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей подтопленных территорий.