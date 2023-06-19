Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 11:52

Из Крыма в зону СВО отправили новую партию гуманитарного груза

Военнослужащие получат одежду, карематы, средства гигиены и продукты
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили новую партию гуманитарного груза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, военнослужащие получат одежду, карематы, средства гигиены и продукты питания. Бойцам также передали инструменты, портативные газовые плиты и электрокабели.

– Работа тыла по сбору и отправке гуманитарной помощи будет продолжена, – заверил Аксенов.

Напомним, из Ялты в Херсонскую область отправилась партия гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей подтопленных территорий.