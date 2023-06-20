Погода на 20 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 июня на Крымском полуострове по-летнему тепло.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +27…+29°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +22…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+26°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Судаке +25…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +27…+28°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Армянске +27…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +22 …+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+22°.
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