НовостиОбщество 19 июня 2023 22:55

Погода на 20 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 июня 2023 года в Крыму и Севастополе