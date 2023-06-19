На довыборах в Госсовет Крыма победил Александр Походенко

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

На дополнительных выборах в Государственный Совет Крыма в Симферопольском районе победил Александр Походенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

– Кандидат от «Единой России» Александр Походенко победил на дополнительных выборах в Государственный Совет Республики Крым по Добровскому одномандатному округу №20 Симферопольского района, – отметил глава законодательной власти региона.

Константинов уточнил, что Походенко набрал 78,99% голосов. Председатель Госсовета рассказал, что победитель довыборов – предприниматель. Походенко, по словам Константинов активно помогал крымчанам, поддерживал ветеранов, воспитанников интерната, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

– С первых дней спецоперации он оказывает поддержку нашим бойцам на передовой, – добавил глава крымского парламента.

Напомним, в дополнительных выборах депутата Госсовета Крыма в Симферопольском районе приняли участие более 15 тысяч человек. Явка превысила 22%. За выборами наблюдали 122 наблюдателя.