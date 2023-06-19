Улицы Ломоносова и Беспалова в Симферополе перекроют до 1 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта по улицам Ломоносова и Беспалова в Симферополе будет ограничено до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом сетей водоснабжения. Улица Ломоносова будет перекрыта на участке от улицы Первомайской до Беспалова. Движение по Беспалова ограничат на участке от Первомайской до переулка Гудронного.

– Просим жителей и гостей нашего города учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов, – призвали в симферопольской администрации.

Напомним, 22 июня в Симферополе перекроют улицу Павленко 22 июня. Ограничения будут действовать в течение пяти часов.