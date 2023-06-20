Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле 2023

Крым по душе туристам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты востребованы у туристов, которые запланировали отдых на этот июль. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые изучив статистику заявок, составили рейтинг самых популярных туристических мест в середине лета.

- На первом месте оказался Сочи, второе у Анапа, третье у Питера, - заявили аналитики.

Ялта в этом списке заняла почетное шестое место, следом идет Алушта, а Феодосия завершает «десятку». .

И так, топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июле (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 4069

Анапа, 3753

Санкт-Петербург, 4437

Геленджик, 4346

Ейск, 3028

Ялта, 4473

Феодосия, 3199

Кабардинка, 4156

Гагра, 4084

Алушта, 3392.

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