В Севастополе главному редактору газеты с 2021 года не платили зарплату

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С декабря 2021 года главному редактору местной газеты не выплачивали зарплату. Деньги на счетах работодателя расходовались на другие цели. Всего сотруднице задолжали 378 тысяч рублей.

– В настоящее время принимаются все меры по восстановлению нарушенных прав работницы и возмещению причиненного ей ущерба, – отметили в СК.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение трудовых прав других работников газеты. В настоящее время расследование продолжается.