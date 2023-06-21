Погода на 21 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Керчи ясно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 июня на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха + 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+28°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +26…+27°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +25…+27°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Судаке +25…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +28…+29°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +28…+30°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.
В Армянске +26…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +24 …+26°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.
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