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НовостиОбщество20 июня 2023 22:18

Погода на 21 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 июня 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Керчи ясно.

В Керчи ясно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июня на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха + 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +26…+28°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +25…+26°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +26…+27°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +25…+27°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Судаке +25…+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +28…+29°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+30°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.

В Армянске +26…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +24 …+26°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.

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