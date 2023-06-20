На дорогах Крыма восстановили 4 тысячи километров разметки

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор»

На дорогах Крыма восстановили около 4 тысячи километров разметки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор».

Сотрудники организации восстановили около 4 тысяч километров разметки. Работники вымыли более 2 тысяч остановок и 420 858 погонных метров ограждений разного типа.

– Ежедневно поддерживаем чистоту 357 площадок отдыха и видовых площадок, – говорится в сообщении.

Кроме того, активно ведутся работы по окосу травы. Это делается для того, чтобы поддержать безопасность движения. Дело в том, что высокая трава может ограничить обзор водителям и пешеходам.