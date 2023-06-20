В Симферополе покрасят самое высокое сооружение Крыма

Фото: пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма

В Симферополе покрасят телебашню, которое является самым высоким сооружением Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи республики.

– С 21 июня на Симферопольской телебашне начнутся плановые работы по покраске антенно-мачтового сооружения, – отметили в ведомстве.

В связи с проведением этих работ с 21 июня по 23 июля, с 10.00 до 17.00, возможны кратковременные отключения некоторых радиостанций и цифрового телевещания. Это нужно для безопасной покраски сооружения.

Симферопольцев и гостей крымской столицы просят не находиться в зоне проведения работ, а также не оставлять имущество и транспорт в радиусе 60 метров от телебашни. Горожан призывают принять меры для сохранности фасадов и окон.

– Возможен разлет частиц краски за пределы охранной зоны, что будет зависеть от направления и силы ветра, – отмечается в сообщении.

Высота телебашни составляет 192 метра. В последний раз ее красили в 2012 году. До этого никаких работ по ремонту сооружения не проводились на протяжении 25 лет. Телебашню построили в 1959 году.