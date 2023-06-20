Жигунов начал снимать сериал для подростков в Крыму

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крыму начались съемки сериала для подростков под названием «Три друга, клад и матрос Кошка», продюсером которого стал Сергей Жигунов. Об этом пишет «Крымская газета».

Действие сериала происходит в наши дни. Главные герои – совершенно разные по характеру курсанты Севастопольского Нахимовского училища, мечтающие найти сокровища. В охоте за кладом также участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Херсонесе.

Жигунов отметил, что сейчас в России практически нет детского кино.

– Вот этот пробел мы и хотим хотя бы частично восполнить, – пояснил он.

Жигунов отметил, что сериал снимается при поддержке Института развития интернета.