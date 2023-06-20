В ресторане в Симферополе поймали пятерых нелегальных мигрантов

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В одном из ресторанов быстрого питания в Симферополе поймали пятерых нелегальных мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В республике началась операция «Нелегал-2023». Она будет проходить в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. Цели мероприятия – пресечь каналы незаконной миграции в России, а также деятельность преступных сообществ.

В понедельник, 19 июня, правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства в одном из ресторанов быстрого питания в Симферополе. Там незаконно работали пятеро граждан Узбекистана. В МВД уточнили, что у этих людей не было разрешительных документов. В отношении иностранцев составили административные протоколы.

– Материалы направлены в суд для рассмотрения, – говорится в сообщении.