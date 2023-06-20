В парке Гагарина в Симферополе высадят две тысячи бегоний

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке Гагарина в Симферополе высаживают яркие бегонии. Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, деревья и цветы украшают город на постоянной основе благодаря помощи социально-ориентированного бизнеса.

- Сегодня нам были предоставлены саженцы бегоний в количестве двух тысяч, которые украсят парк имени Гагарина. Отмечу, что это довольно неприхотливый цветок, который будет цвести лето и осень, - подчеркнул директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

Отмечается, что всего в парках Симферополя высажено уже 25 тысяч различных ярких растений.