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НовостиОбщество20 июня 2023 15:16

В парке Гагарина в Симферополе высадят две тысячи бегоний

Всего крымскую столицу украсило уже 25 тысяч ярких цветов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке Гагарина в Симферополе высаживают яркие бегонии. Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, деревья и цветы украшают город на постоянной основе благодаря помощи социально-ориентированного бизнеса.

- Сегодня нам были предоставлены саженцы бегоний в количестве двух тысяч, которые украсят парк имени Гагарина. Отмечу, что это довольно неприхотливый цветок, который будет цвести лето и осень, - подчеркнул директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

Отмечается, что всего в парках Симферополя высажено уже 25 тысяч различных ярких растений.