Феодосия и Ялта вошли в топ-10 востребованных направлений для отдыха в период летнего солнцестояния

В Ялте можно прекрасно отдохнуть у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Феодосия и Ялта попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести время летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ изучили статистику заявок, чтобы составить список самых популярных мест для отдыха с 21 по 25 июня.

«Золото» у Сочи, «серебро» получила Анапа, «бронза» досталась Питеру. Феодосия удостоилась восьмого места, а у города счастья Ялты девятое.

Топ-10 самых популярных направлений с 21 по 25 июня 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3424

Анапа, 3253

Санкт-Петербург, 4592

Геленджик, 3777

Ейск, 2742

Москва, 3341

Кабардинка, 2469

Феодосия, 2469

Ялта, 3999

Гагра, 3427.

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