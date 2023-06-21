Феодосия и Ялта вошли в топ-10 востребованных направлений для отдыха в период летнего солнцестояния

В Ялте можно прекрасно отдохнуть у моря.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Феодосия и Ялта попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести время летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ изучили статистику заявок, чтобы составить список самых популярных мест для отдыха с 21 по 25 июня.
«Золото» у Сочи, «серебро» получила Анапа, «бронза» досталась Питеру. Феодосия удостоилась восьмого места, а у города счастья Ялты девятое.
Топ-10 самых популярных направлений с 21 по 25 июня 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3424
Анапа, 3253
Санкт-Петербург, 4592
Геленджик, 3777
Ейск, 2742
Москва, 3341
Кабардинка, 2469
Феодосия, 2469
Ялта, 3999
Гагра, 3427.
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