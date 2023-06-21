В парке Гагарина в Симферополе высадят 2 тысячи бегоний

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В парке имени Гагарина в Симферополе высадят 2 тысячи бегоний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бюджетное учреждение культуры «Парки столицы» получило 2 тысячи саженцев бегонии. Их высадят в парке Гагарина.

– Отмечу, что это довольно неприхотливый цветок, который будет цвести лето и осень, – сообщил директор учреждения Роман Филипенко.

По его словам, на сегодняшний день в симферопольских парках и скверах высадили 25 тысяч цветов. В крымской столице продолжат высаживать летние и осенние цветы.

Напомним, в 2023 году в Симферополе планируют высадить более 190 тысяч цветов, более 23 тысяч кустарников и 2,5 тысячи деревьев. Глава администрации Михаил Афанасьев заверил, что количество высаженных деревьев будет в разы превышать число спиленных.