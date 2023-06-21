Под Феодосией повреждено железнодорожное полотно

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время движение поездов восстановят. Глава Крыма сообщил, что на месте работают профильные службы.

– Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, – призвал Аксенов.

Напомним, из-за повреждения железной дороги в районе Феодосии отменили две электрички. Сообщалось, что пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами.