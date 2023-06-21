Десять севастопольских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Впереди объявление результатов ЕГЭ по обществознанию, иностранным языкам и информатике Фото: Олег ЗОЛОТО

В Севастополе десять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Как подчеркнул Развожаев, итоги экзаменов - повод для гордости за школьников, ведь они показали блестящие результаты. Так, трое юных севастопольцев получили 100 баллов по литературе, трое - по истории, трое - по русскому языку и один школьник - по географии.

Максимальный балл ЕГЭ по литературе получили Дарья Беседина, Вероника Нестеренко и Елизавета Соловьева, по русскому - Виталий Коробко, Мария Швед и Наталья Лагунова, по истории 100 баллов набрали Кира Глазкова, Леонид Раков и Иван Пилипчук. А экзамен по географии без единой ошибки сдала Ульяна Черноволова.

- Это лишь промежуточные итоги, впереди объявление результатов ЕГЭ по обществознанию, иностранным языкам, информатике, поэтому надеемся на новые достижения ребят, - отметил губернатор Севастополя.