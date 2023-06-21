В очереди на Керченскую переправу находится 114 машин

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По состоянию на среду, 21 июня, в очереди на Керченскую переправу находятся 114 автомобилей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Машины находятся на накопительной парковке в кубанском поселке Ильич. Там работают волонтеры. В оперштабе добавили, что остальные накопительные площадки выведены в резерв.

– За прошедшие сутки паромы «Мария», «Лаврентий», «Конро Трейдер» и «Авангард» перевезли в Крым 378 автомобилей и 470 пассажиров, – говорится в сообщении.

Всего с начала работы переправы с ночи на 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли почти 167,3 тысячи пассажиров, 134,6 тысячи автомобилей и более 16,9 тысячи железнодорожных вагонов.

В кубанском оперштабе добавили, что проехать по Краснодарскому краю и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с продуктами и товарами первой необходимости.