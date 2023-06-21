Аксенов рассказал, как вернуть скифское золото в Крым

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как вернуть скифское золото в республику. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине. Аксенов назвал такое решение ожидаемым.

– Было понятно, что суд вынесет вердикт без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности. Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши, – написал глава Крыма.

Аксенов отметил, что российские золотовалютные резервы просто украли. Поэтому, по его мнению, было бы странно ожидать справедливости в отношении крымской коллекции.

– На мой взгляд, изменить ситуацию и вернуть коллекцию можно, только выполнив задачи СВО, и то если скифское золото действительно довезут до Киева, – заключил глава Крыма.