В Симферополе «Лада» сбила мотоциклиста

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 20 июня, в Симферополе ВАЗ-21440 сбил мотоцикл Honda, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 21.30. 35-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Киевской со стороны Садовой в сторону площади Куйбышева. Неподалеку от дома №78 водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу встречному мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадал мотоциклист 1991 года рождения. Мужчину увезли в больницу.

– На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются, – говорится в сообщении.