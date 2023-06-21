Названа причина повреждения железной дороги под Феодосией

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Причиной повреждения железной дороги под Феодосией стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «КЖД».

– В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка – Айвазовская было повреждено ж/д полотно, – говорится в сообщении.

В «КЖД» отметили, что пассажиров двух задержанных электричек доставили в пункты назначения автобусами.

– В настоящее время движение всех поездов осуществляется без изменений согласно графику, – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из-за повреждения железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня, отменили две электрички. В результате повреждения железнодорожного полотна никто не пострадал. Позднее движение по железной дороге возобновилось. В 10.40 там прошел первый поезд.