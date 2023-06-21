Ростовчанин ранил ухажера бывшей жены и выстрелил себя

С марта бывшие супруги были в разводе, но отпустить ситуацию бывший муж не смог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области едва не произошла трагедия из-за семейных отношений. Житель региона пришел разбираться с новым ухажером бывшей жены, прихватив с собой пистолет. В пылу ссоры мужчина выстрелил в соперника, а также ранил себя.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник, бывшие супруги - Марина и Сергей (имена изменены, - прим. ред.) развелись в марте 2023 года, но продолжали общаться из-за общего ребенка. Спустя время женщина начала встречаться с другим, но экс-мужу это не понравилось.

На одну из встреч с бывшим мужем женщина пришла с ребенком и новым ухажером. Марина заявила, что тот теперь будет жить с ней, и предложила мужчинам решить вопрос оплаты ипотеки.

- Но экс-супруг воспринял такие новости в штыки. Он был в ярости от того, что жена собирается устраивать личную жизнь в их общей квартире, - цитирует издание собеседника.

Мужчина решил разобраться с соперником. Он позвал его на встречу, прихватив с собой пистолет. Сергей успел ранить его в живот и в пылу борьбы выстрелить себе же в ногу. Мужчин забрали приехавшие на место медики.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». На данный момент яростный бывший заключен под стражу.