В Крыму объявили штормовое предупреждение на 21 июня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на среду, 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в ближайшее время. До конца дня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. В МЧС не исключают, что такая погода может привести к возникновению различных ЧС.

– Возможны подтопления территорий, – говорится в сообщении.

Из-за ветра также могут падать рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции и деревья. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач.