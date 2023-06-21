Константинов: в Крыму нет угрозы загрязнения воды из-за подрыва Каховской ГЭС

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Угрозы загрязнения воды в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, нет. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Угрозы пока нет. В зоне риска находятся Николаев и область, – сказал глава законодательной власти республики.

При этом, как подчеркнул Константинов, в Крыму необходимо быть настороже. Дело в том, что в пик лета обычно развиваются различные бактерии.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что специалисты не зафиксировали отклонений от нормы в пробах морской воды, взятых у западного побережья Крыма.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть плотины. Это привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению Днепра и затоплению 36 населенных пунктов , из них эвакуировано 7,8 тысяч человек. По последним данным, погибли 25 человек. Еще 17 числятся без вести пропавшими. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.