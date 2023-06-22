Погода на 22 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

Черное море у берегов Алушты прогрелось до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 июня на Крымском полуострове вполне комфортный четверг.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с., температура воздуха 26...28°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днем тепло 26...28°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22…+23°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +26…+27°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +26…+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +27…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +24…+25°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +25…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Судаке +25…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +24…+25°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +27…+28°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +24 …+25°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+23°.
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